Roma 2017: Wonder e le prime scene de Il ragazzo invisibile 2 ad Alice nella città

Quattro importanti appuntamenti vanno ad arricchire il programma della quindicesima edizione di Alice nella Città.

A pochi mesi dall'uscita de Il ragazzo invisibile - Seconda generazione, verranno presentate al pubblico di Alice il 31 ottobre le prime scene in esclusiva del secondo capitolo della saga diretta dal Premio Oscar Gabriele Salvatores. A introdurle i due giovani protagonisti, Ludovico Girardello (il ragazzo invisibile) e Galatéa Bellugi (la sorella gemella, Natasha), e il responsabile degli effetti visivi, Victor Perez che saranno anche protagonisti nel pomeriggio alle ore 16 a casa alice di una masterclass con I ragazzi del ciclo stand up for creativity dedicata agli effetti speciali del film.

Il ragazzo invisibile - Seconda Generazione sarà in sala dal **4 gennaio con 01 Distribution.

Wonder di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, tratto dall'omonimo best seller di R.J. Palacio che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo (edito in Italia da Giunti Editore), verrà proiettato come evento speciale per le scuole. Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L'amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola. Wonder è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

A pochi giorni dall'inizio del set, Sofia Viscardi, insieme alla produttrice Francesca Cima (Indigo Film) e alla sceneggiatrice Paola Mannini, racconteranno come un sogno è diventato realtà: il libro della Viscardi, Succede, dopo essere stato un caso editoriale, diventa ora un film diretto da una giovane esordiente, Francesca Mazzoleni. Interamente ambientato a Milano, il film porta sul grande schermo le vicende dei tre protagonisti sedicenni, Meg, Olly e Tom, completamente immersi in quel particolare momento della vita che è l'adolescenza, quando ogni evento è di suprema importanza, ogni emozione è assoluta, dove solo il presente esiste. Dopo il successo del casting aperto, a cui hanno partecipato oltre 3000 ragazzi, sono stati scelti tre giovani esordienti per interpretare i protagonisti: Margherita Morchio (Meg), Matteo Giuggioli (Tom) e Matilde Passera (Olly); nel cast anche Brando Pacitto e Francesca Inaudi. Prodotto da Indigo Film e RCE in collaborazione con Show Reel, Succede verrà girato per sei settimane a Milano e uscirà nel 2018.

Infine, fuori concorso, in Anteprima Europea, verrà presentato Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat. Il film è uno sguardo alla vita dell'artista prima della fama e il modo in cui la città, il periodo storico e le persone che lo circondavano lo hanno reso il grande artista che è diventato.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Roma 2017: Wonder e le prime scene de Il ragazzo...