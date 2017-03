Rogue One: Carrie Fisher pensava che il suo cameo fosse una scena di Guerre stellari

Le ultime sequenze di Rogue One: A Star Wars Story contengono una sorpresa. Darth Vader irrompe in scena sguainando la sua spada in una sequenza spettacolare, aggiunta - come ha confessato il regista Gareth Edwards - all'ultimo minuto. Subito dopo vediamo comparire la Principessa Leia che riceve in mano i piani della Death Star. La giovane Leia che vediamo è stata ricreata in digitale con tanta accuratezza da confondere perfino la sua interprete, la star Carrie Fisher.

Lo spinoff di Star Wars ha ricreato la Principessa Leia Organa da giovane, con lo stesso look che aveva in Guerre stellari, usando un mix di motion-capture (grazie al supporto dell'attrice Ingvild Deila) e CGI. Carrie Fisher ha avuto la possibilità di vedere il cameo prima che il film approdasse nelle sale. "Volevamo che Carrie ne fosse soddisfatta" ha confessato Gareth Edwards in un'intervista raccontando che la Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy si è recata di persona a casa di Carrie Fisher per mostrargli il materiale. Dopo aver visto la scena, l'attrice ha creduto che si trattasse di materiale di Guerre stellari.

"Ci mancavano due settimane e Kathy si è recata da Carrie. Tutti aspettavano di conoscere la sua reazione. Kathy le ha mostrato la scena e Carrie ha pensato che fosse una vecchia sequenza del 1977. Non si era resa conto che era CGI, pensava che avessimo usato materiale d'archivio. Non ricordava la scena e pensava che avessimo manipolato una sequenza del film originale. Quando le è stato detto che era una scena generata al computer è rimasta molto impressionata. Eravamo così felici di avere la sua approvazione".

