Robert Pattinson: "Per Z - La città perduta ho dovuto mangiare degli insetti vivi"

Robert Pattinson ha svelato che una delle scene tagliate dal montaggio finale di Z - La città perduta lo ha veramente messo alla prova.

Nella sequenza l'attore, interprete del caporale britannico Henry Costin, ha infatti dovuto mangiare dei vermi vivi. Intervistato dal magazine Metro, Robert ha raccontato di come si è ritrovato alle prese con delle larve di mosca: "E' stato così disgustoso, stavo mangiandole insieme ad altre cose. Penso che alla fine abbiano dovuto tagliare la scena per abbassare il rating del film e non rischiare eventuali divieti".

Pattinson, inoltre, non ha apprezzato l'obbligo di farsi crescere la barba: "Ho dovuto tenerla per otto mesi. E' stato piuttosto orribile, sono finito per avere questi disgustosi peli incarniti su tutta la faccia. Non entro nei dettagli".

Le riprese, inoltre, si sono rivelate piuttosto complicate e a tratti pericolose: "C'erano dei caimani nel fiume e io e Charlie ci stavamo nuotando intorno. Un membro della troupe è stato morso in faccia da una vipera e gli hanno tolto subito il veleno, anche se non avevano idea di cosa stessero facendo, avevano appena concluso il lavoro in Eastenders, ma comunque sta bene. C'erano così tante creature pericolose ovunque nella giungla e lì non mi preoccupavo. Ma quando tornavo in hotel se vedevo una formica nella mia stanza di albergo impazzivo".

Non essere il protagonista del film gli ha però permesso di divertirsi un po' di più come attore: "Non hai la responsabilità di portare sulle spalle il peso della storia quindi puoi essere più originale e sperimentare".

Il film, ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale, è ispirato al romanzo scritto da David Grann che racconta la storia del colonnello Percival Fawcett: un soldato ed esploratore scomparso negli anni Venti mentre cercava una città leggendaria nella giungla del Brasile.

Nel cast del film troviamo Charlie Hunnam nel ruolo di Percival, Sienna Miller, Tom Holland e Robert Pattinson in quello di Henry Costin.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Robert Pattinson: "Per Z - La città perduta ho...