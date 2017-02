Robert Pattinson, Charlie Hunnam e Sienna Miller "perduti" a Berlino (FOTO)

Erika Sciamanna

Presentato oggi nella sezione Berlinale Special il film di James Gray tratto dall'omonimo romanzo di David Grann, Z - La città perduta, storia di un esploratore britannico in cerca della misteriosa città di Z nel Mato Grosso in Brasile. Il regista si è dimostrato estremamente simpatico e disponibile con i fotografi esordendo scusandosi per il suo poco fascino e confessando in modo scherzoso che è questa la ragione per la quale si sente più a suo agio dietro l'obiettivo piuttosto che davanti.

Ad accompagnarlo la bellissima Sienna Miller, l'affascinante ed elegantissimo Charlie Hunnam ed un Robert Pattinson decisamente assonnato e ciondolante. Subito dopo, con lieve ritardo, il cast e Gray si sono recati in conferenza dove ad attenderli c'era una sala gremita di giornalisti e operatori video. Ecco le immagini del photocall.

