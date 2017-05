Richard – Missione Africa, clip esclusiva del film di animazione!

Patrizio Marino

Richard - Missione Africa, in uscita nelle sale il prossimo 10 maggio, è un film emozionante per tutta la famiglia che racconta le peripezie del piccolo Richard, un passerotto molto temerario, pronto a tutto pur di arrivare in Africa e ricongiungersi così con la famiglia di cicogne che lo ha adottato, costretta a migrare lì per l'inverno. In questo suo lungo viaggio Richard farà la conoscenza di un gufo extralarge di nome Olga e di Kiki, un pappagallino amante della disco music, che lo accompagneranno e sosterranno in questa avventura che condurrà i tre strambi e teneri pennuti dal Nord della Germania alla Francia, all'Italia fino ad arrivare in Africa.

Il film, diretto da Toby Genkel (Ooops! Ho perso l'arca) e Reza Memari, autore anche della sceneggiatura originale, è una co-produzione europea che ha visto lavorare insieme alcune delle più importanti società di produzione del settore, tra cui la Mélusine Productions già candidata all'Oscar per La canzone del mare ed Ethel & Ernest.

Oggi Movieplayer vi presenta una clip esclusiva di Richard - Missione Africa, che ha ottenuto il patrocinio dalla Lipu.

