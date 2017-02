Richard Gere e Laura Linney sul red carpet della Berlinale - (FOTO e VIDEO)

Erika Sciamanna

Il secondo giorno del Festival del cinema di Berlino ha visto l'affascinante Richard Gere che ospite di punta della manifestazione, con il suo solito garbo e sorriso ha posato davanti ai fotografi interagendo con loro tra strette di mano, scherzi e scambi di battute creando un'atmosfera oltremodo piacevole. La sua contagiosa vivacità non ha risparmiato nemmeno un addetta ai lavori del festival trascinata in un divertente ballo con l'attore vivendo il sogno di tante donne. Oltre a Gere, ad accompagnare il regista di The Dinner Laura Linney, Steve Coogan e Rebecca Hall che però ha sfilato solo sul red carpet sottraendosi alla conferenza e agli impegni della mattina.

Nel tardo, gelido e ventoso pomeriggio berlinese è stato il momento del tanto atteso red carpet durante il quale Rebecca Hall e Laura Linney hanno sfidato il clima ostile sfoggiando due bellissimi ma succinti abiti accontentando i fotografi e rilasciando interviste con una tempra invidiabile. Anche Richard Gere ha transitato insieme ad Oren Moverman acclamato dai numerosi, fan anch'essi incuranti del freddo, rilasciando autografi e scherzando con tutti. Ecco le foto degli eventi.

