Resident Evil: The Final Chapter; Milla Jovovich riassume tutta la saga in meno di tre minuti

E' imminente l'uscita in sala di Resident Evil - The Final Chapter. In vista della release americana (In Italia il film arriverà il 16 febbraio) la star del franchise horror Milla Jovovich ha colto l'occasione per fare un ripasso delle avventure occorse alla sua Alice.

Il pubblico ha seguito per quindici anni le gesta dell'eroina Alice alle prese con le malefatte della Umbrella Corporations e con orde di zombie. Adesso è arrivato il momento di mettere un punto fermo alla storia, ma per chi avesse bisogno di un rinfrescata la bella Milla ha diffuso un video in cui ripercorre velocemente i punti salienti della trama con stile semplice e diretto.

L'ultimo capitolo della saga di Resident Evil vede nel cast anche Iain Glen nel ruolo del dottor Alexander Isaacs, Shawn Roberts in quello di Albert Wesker, Ruby Rose ha il ruolo di Abigail, Eoin Macken sarà Doc, e Fraser James ha la parte di Michael.

Il film si riallaccia al precedente Resident Evil: Retribution, Alice dopo il tradimento di Wesker deve fare ritorno a Raccoon City, dove l'Umbrella Corporation sta riunendo le forze per un attacco finale contro i sopravvissuti all'apocalisse. La protagonista stringe un'inaspettata alleanza per combattere gli zombie e i nuovi mostri mutanti. La donna rischierà però di perdere i suoi poteri e vivrà il momento più difficile della sua lotta per la salvezza dell'umanità.

