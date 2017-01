Resident Evil: i fan possono interagire con la Regina Rossa su Facebook

In attesa dell'arrivo nelle sale di Resident Evil - The Final Chapter i fan del franchise potranno interagire con la Regina Rossa grazie a un'esperienza sviluppata dalla Sony in collaborazione con IV.AI, che studia l'intelligenza artificiale.

Su Facebook si potrà infatti contattare il personaggio e rispondere a delle domande relative al franchise. La Regina Rossa concede solo pochi secondi per dare la propria risposta e, nel caso di una selezione errata, rende chiaro che non ha alcun interesse a proseguire la conversazione. E' possibile vivere questa originale esperienza usando Messenger a questo link.

Una nuova clip tratta in anteprima dal lungometraggio mostra inoltre Alice impegnata in un combattimento.

Il film si riallaccia al precedente Resident Evil: Retribution, Alice (Milla Jovovich) dopo il tradimento di Wesker (Shawn Roberts) deve fare ritorno a Raccoon City, dove l'Umbrella Corporation sta riunendo le forze per un attacco finale contro i sopravvissuti all'apocalisse. La protagonista stringe un'inaspettata alleanza per combattere gli zombie e i nuovi mostri mutanti. La donna rischierà però di perdere i suoi poteri e vivrà il momento più difficile della sua lotta per la salvezza dell'umanità.

L'ultimo capitolo della saga di Resident Evil potrà contare su un cast composto anche da Iain Glen nel ruolo del dottor Alexander Isaacs, Shawn Roberts in quello di Albert Wesker, Ruby Rose avrà la parte di Abigail, Eoin Macken sarà Doc, e Fraser James avrà infine la parte di Michael.

