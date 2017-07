Rebel In The Rye: Nicholas Hoult è J.D. Salinger nel trailer del film

IFC Films ha diffuso il trailer del film Rebel in the Rye, scritto e diretto da Danny Strong, in cui viene raccontata la storia dello scrittore J.D. Salinger dalla sua giovinezza al periodo trascorso al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, seguendo poi gli eventi che ne hanno segnato la vita personale e la carriera.

Il lungometraggio, presentato al Sundance Film Festival, arriverà nei cinema americani il 15 settembre.

Fanno parte del cast Nicholas Hoult nel ruolo dello scrittore, Kevin Spacey, Brian d'Arcy James, Victor Garber, Sarah Paulson e Hope Davis.

