Ready Player One: la prima foto di Olivia Cooke nel ruolo di Art3mis

Grazie al magazine Empire è ora possibile vedere l'attrice Olivia Cooke nel ruolo di Samantha Evelyn Cook/Art3mis nell'atteso film Ready Player One, il progetto sci-fi diretto da Steven Spielberg e basato sul romanzo di culto scritto da Ernest Cline che debutterà sugli schermi nel marzo 2018.

Ecco la foto:

Il lungometraggio racconta la storia di Wade Watts (Tye Sheridan) che, nel 2044, sfugge alla dura quotidianità trascorrendo ore nella realtà virtuale chiamata OASIS. Come tutte le altre persone, anche lui spera di scoprire l'Easter Egg che James Halliday, creatore di questo mondo utopistico, ha nascosto in una delle tante dimensioni con lo scopo di donare tutto il suo patrimonio, e il controllo di OASIS, a chi lo troverà. Per anni, milioni di persone provano a scoprire gli indizi nascosti nella realtà ma è Wade il primo a trovare tre delle chiavi necessarie a riuscire nella missione.

Nel cast del film di Spielberg troviamo anche Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Tye Sheridan e Mark Rylance.

