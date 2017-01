Raw: il trailer del cannibal horror che ha scioccato Toronto, anche in versione red band!

Svelati i trailer del film che ha raccapricciato il Toronto Film Festival. Raw, della regista esordiente Julia Ducournau, è un cupo romanzo di formazione che racconta la storia di Justine, brillante studentessa sedicenne che vive in una famiglia di veterinari vegetariani. Dopo essere entrata a sua volta nella scuola di veterinaria, la ragazza entra in contatto con un mondo seduttivo e decadente di cui vorrebbe far parte. Anche a costo di mandare a monte i principi impartiti dalla sua famiglia mangiando carne per la prima volta nella vita. Le conseguenze saranno devastanti.

Raw vede nel cast Garance Marillier, Ella Rumpf e Rabah Nait Oufella.

