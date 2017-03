Rampage: Malin Akerman nel cast dell'adattamento del videogioco

L'attrice Malin Akerman, attualmente tra i protagonisti della serie Billions, reciterà nel film Rampage con la star Dwayne Johnson.

Il ruolo che le è stato affidato nell'adattamento per il grande schermo del videogioco è, per ora, avvolto dal mistero: la New Line non ha infatti rivelato i dettagli del personaggio.

Brad Peyton (San Andreas) sarà il regista del film Rampage e la sceneggiatura di Ryan Engle sarà riscritta da Carlton Cuse e Ryan Condal, già nel team della serie Colony.

Nel videogioco la lucertola Lizzy, il licantropo Ralph e la scimmia gigante George si spostavano per gli Stati Uniti combattendo l'esercito e distruggendo alcuni dei luoghi simbolo della nazione.

Fanno parte del cast anche Naomie Harris, Joe Manganiello e Marley Shelton.

Il film arriverà nei cinema americani il 20 aprile 2018.

