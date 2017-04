Rampage: Jeffrey Dean Morgan nel cast dell'adattamento del videogame

Jeffrey Dean Morgan, attualmente interprete di Negan in The Walking Dead, è entrato a far parte del cast del film Rampage.

L'attore avrà il ruolo dell'Agente Russell che lavora per un'agenzia governativa chiamata OGA, coinvolta nella trama del progetto della New Line.

Jeffrey reciterà quindi nuovamente con Malin Akerman, dopo Watchmen, che nell'adattamento del videogioco ha il ruolo della villain.

Brad Peyton (San Andreas) sarà il regista del film Rampage e la sceneggiatura di Ryan Engle sarà riscritta da Carlton Cuse e Ryan Condal, già nel team della serie Colony.

Nel videogioco la lucertola Lizzy, il licantropo Ralph e la scimmia gigante George si spostavano per gli Stati Uniti combattendo l'esercito e distruggendo alcuni dei luoghi simbolo della nazione.

Fanno parte del cast anche Naomie Harris, Joe Manganiello e Marley Shelton.

Il film arriverà nei cinema americani il 20 aprile 2018.

Home News Rampage: Jeffrey Dean Morgan nel cast...