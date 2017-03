Quella casa nel bosco: Drew Goddard al lavoro su un nuovo misterioso progetto

Dopo un lungo periodo di progetti annunciati e poi finiti in un nulla di fatto, per Drew Goddard sembra giunto il momento della riscossa. Il regista dell'hit horror Quella casa nel bosco si starebbe preparando a dirigere il suo secondo lungometraggio. Il cineasta avrebbe, infatti, venduto a Fox, una sceneggiatura intitolata Bad Times at the El Royale di cui al momento sappiamo ben poco.

Hollywood Reporter avrebbe riportato la notizia specificando che i dettagli dello script, per adesso, sono top secret, ma a quanto pare la storia sarebbe descritta come "un thriller originale con elementi fantascientifici e horror." Il processo di lettura tra gli studio executives di Fox si sarebbe svolto tra misure di sicurezza altissime, i produttori avrebbero, infatti, ricevuto lo script su un tablet che, a fine lettura, è stato prontamente restituito a un corriere.

A quanto pare il progetto sarebbe completamente originale, il che per Drew Goddard è una grande novità visto che in passato il cineasta è stato legato a numerosi adattamenti. A un certo punto avrebbe dovuto dirigere la serie Netflix Daredevil, ma ha rinunciato dopo aver firmato un paio di sceneggiature per occuparsi del comic movie Sony Sinister Six, poi accantonato. Dopo aver firmato la sceneggiatura di Sopravvissuto - The Martian e il pilot della serie NBC The Good Place, Goddard sta collaborando alla genesi di Deadpool 2. Adesso finalmente lo rivedremo dietro la macchina da presa nella speranza che riesca a bissare il successo di Quella casa nel casa, divenuto un instant classic del genere horror.

