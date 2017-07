Proud Mary: Taraji P. Henson in azione nel trailer del nuovo film

Taraji P. Henson è la protagonista di Proud Mary, di cui è stato diffuso il primo trailer che la mostra intenta a prepararsi per entrare in azione.

Il film racconta la storia di Mary: un'assassina su commissione che lavora a Boston e la cui vita viene sconvolta quando incontra un ragazzo che risveglia l'istinto materno che non sapeva di avere.

La regia del progetto è stata affidata a Babak Najafi (Attacco al Potere 2) e la sceneggiatura è stata scritta da John Stewart Newman e Christian Swegal, mentre tra i produttori ci saranno Paul Schiff e Tai Duncan.

Fanno parte del cast Jahi Di'Allo Winston nel ruolo di Danny, un ragazzo di strada inconsapevole del motivo per cui Mary corre in suo aiuto; Danny Glover che sarà Benny, il brutale ma paterno boss della protagonista; Billy Brown nel ruolo di Tom, il figlio del criminale che in passato ha avuto una storia d'amore con Mary; Neal McDonough che interpreterà un killer; Margaret Avery nella parte della moglie di Benny; e Xander Berkeley che sarà uno spacciatore sadico.

Il film arriverà nei cinema nel gennaio 2018.

