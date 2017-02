Taraji P. Henson, star di Empire, sarà la protagonista di Proud Mary

Taraji P. Henson e Billy Brown, star delle serie Empire e Le regole del delitto perfetto, reciteranno insieme nel film Proud Mary, prodotto dalla Screen Gems.

La regia del progetto è stata affidata a Babak Najafi (Attacco al Potere 2) e la sceneggiatura è stata scritta da John Stewart Newman e Christian Swegal, mentre tra i produttori ci saranno Paul Schiff e Tai Duncan.

Taraji avrà il ruolo di una donna la cui vita viene sconvolta quando incontra un ragazzo che risveglia l'istinto materno che non sapeva di avere. Per ora non è stato invece rivelato il ruolo affidato a Billy.

Le riprese inizieranno ad aprile nella città di Boston.

