Proprio lui?, clip in esclusiva del film con James Franco e Bryan Cranston

Patrizio Marino

Proprio lui? è la nuova commedia scritta e diretta da John Hamburg, conosciuto al grande pubblico per film come Ti presento i miei e Zoolander. In questa nuova produzione, Hamburg esplora in modo divertente e originale, la delicata questione di una figlia che presenta il futuro marito alla propria famiglia.

Ned Fleming (Bryan Cranston), un padre del Midwest titolare di un'impresa che sta attraversando un momento difficile, porta la famiglia a far visita a Stephanie (Zoey Deutch), la figlia maggiore, studentessa a Stanford. Ma la gita natalizia, organizzata per cercare un po' di distrazione dai problemi dell'azienda, viene turbata dall'incontro con Laird (James Franco) il fidanzato della ragazza, un ambizioso miliardario che ha fatto i soldi con Internet e che immediatamente si attira l'antipatia del suocero. Tra l'imprenditore del Midwest, un po' conservatore, e lo sfacciato self-made man, inizierà una competizione accesissima. Chi la spunterà?

"L'intero film si basa sul contrasto fra questi due uomini e sulla loro esilarante competizione per conquistare l'affetto di Stephanie", ha dichiarato Cranston.

Proprio lui? uscirà nelle sale italiane il prossimo 26 gennaio, oggi Movieplayer.it vi propone in esclusiva una clip del film.

Home News Proprio lui?, clip in esclusiva del film con...