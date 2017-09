Pirati dei Caraibi 6: in dubbio il nuovo capitolo della saga

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar non è stato il successo sperato al box office: il quinto capitolo della saga di Jerry Bruckheimer è l'unico a non aver superato i 200 milioni di incasso negli Stati Uniti, arrivando a meno di 800 milioni in tutto il mondo, il peggiore tra gli ultimi quattro film.

Con un ricchissimo cast composto da Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, Kaya Scodelario e Brenton Thwaites, il film non ha ricevuto critiche positive. Originariamente Pirati dei Caraibi 6 avrebbe dovuto iniziare la sua lavorazione subito dopo il quinto capitolo, ma il progetto è stato frenato e Jerry Bruckheimer ha spiegato che il futuro della saga dipenderà dal risultato del film all'uscita in home video:

"Speriamo di poter continuare, è stato molto divertente promuovere questo film ma ora dobbiamo solo aspettare e vedere. Se sarà di grande successo all'uscita in home video, come gli altri, ci metteremo seduti e vedremo quale sarà il futuro della serie."

