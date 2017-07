Pianeta delle Scimmie: la maratona The Space porta sul grande schermo l'intera trilogia prequel

Dopo l'uscita di The War - Il pianeta delle scimmie nelle sale di tutto il mondo, The Space Cinema lancia la prima maratona dedicata a Il Pianeta delle Scimmie, per rivedere tutti d'un fiato i film della trilogia prequel ispirata all'omonimo romanzo del 1963 di Pierre Boulle. L'evento, che avrà luogo venerdì 14 luglio in tutti i cinema The Space, offrirà l'occasione a tutti gli appassionati di ripercorrere la storia del primate Cesare, dall'"alba" fino alla battaglia decisiva contro gli esseri umani.

La cinemaratona inizierà alle 20.00 con L'alba del pianeta delle scimmie (2011), il primo film della trilogia diretto da Rupert Wyatt, per poi proseguire con Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014) e The War - Il pianeta delle scimmie, entrambi firmati da Matt Reeves.

Le prevendite della Maratona Pianeta delle Scimmie sono aperte (lo spettacolo da acquistare è quello delle 00.20). Di seguito il programma della serata:

20.00: L'alba del pianeta delle scimmie 21.55: Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie 00.20: The War - Il pianeta delle scimmie

Tra una proiezione e l'altra sono previsti dieci minuti di intervallo.

