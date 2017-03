Phoenix Forgotten: il trailer del thriller prodotto da Ridley Scott

Ridley Scott è il produttore esecutivo del film Phoenix Forgotten, ispirato a fatti realmente accaduti il 13 marzo 1997, quando delle misteriose luci sono apparse nel cielo dell'Arizona, evento chiamato The Phoenix Lights.

Il film diretto da Justin Barber racconta la storia di tre teenager che sono andati nel deserto dopo la strana apparizione, sperando di documentare quanto accaduto in città. I ragazzi sono scomparsi e non si è più avuta alcuna notizia di loro. Nel ventesimo anniversario della loro sparizione viene però scoperto del materiale video che potrebbe raccontare quanto accaduto durante la loro spedizione.

Il lungometraggio con protagonisti Florence Hartigan, Chelsea Lopez, Justin Matthews e Luke Spencer Roberts arriverà nei cinema americani il 21 aprile.

Ecco il trailer:

Home News Phoenix Forgotten: il trailer del thriller...