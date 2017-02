Patrick Stewart: "Uso la marijuana per un problema alle mani"

Patrick Stewart, interprete di Charles Xavier in Logan - The Wolverine, ha svelato al magazine Esquire che sta affrontando un problema fisico utilizzando la cannabis.

La star, parlando delle temetiche affrontate dal film diretto da James Mangold, ha raccontato: "Sto riflettendo in ogni caso sull'invecchiare, non avevo bisogno di Logan per pensarci. Lo faccio ogni giorno. Non sempre. Non sto a rimuginarci continuamente, ma sono arrivato a un punto in cui i numeri sono contro di me. Ci sono delle questioni fisiche che mi fanno sentire anziano".

Patrick ha quindi aggiunto: "Il mio problema principale è che le mie mani non funzionano molto bene. Ma grazie alla cannabis la situazione è migliorata rispetto al passato. Grazie alle leggi della California ora è semplicemente uno spray che applico".

Nel lungometraggio Xavier viene mostrato in una versione più arrabbiata e instabile a causa di una malattia degenerativa al cervello e Patrick ha raccontato: "Per quel che mi riguarda sappiamo tutti che le persone sopra una certa età potrebbero avere delle malattie degenerative al cervello, è una questione davvero reale. Mia moglie Sunny Ozell è cresciuta in una famiglia di dottori e mi hanno detto 'Beh, alla tua età, se avessero dovuto accaderti determinate cose negative sarebbero già successe. O ne saresti consapevole, quindi sei a posto'. La situazione è rassicurante!".

