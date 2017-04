Passengers: ci sarà anche una "Blu Ray Fan Edition" esclusiva e numerata

Per l'uscita in homevideo di Passengers, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha scelto di fare le cose in grande e di fare una speciale sorpresa per chi ha amato davvero il film di Morten Tyldum, che miscela abilmente generi come avventura, fantascienza e romanticismo. Il 19 aprile infatti, oltre alle edizioni in DVD, Blu-ray e 4k Ultra HD e all'edizione blu-ray con la confezione metallica Steelbook, Passengers sarà proposto anche in una Blu-ray Fan Edition, un'edizione numerata e limitata esclusiva Mediaworld e Amazon. Questa speciale confezione, oltre al film in blu-ray, conterrà in un cofanetto anche lo Script originale da 128 pagine, lo Sticker numerato e tre Poster Cards.

Il disco blu-ray del film con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, che a tematiche estremamente attuali come realtà aumentata e intelligenza artificiale, abbina una storia d'amore moderna ed effetti speciali straordinari, conterrà anche in questa edizione numerosi contenuti speciali. I contributi iniziano con "Il casting di Passengers", nel quale il cast e i filmmaker offrono un approfondimento sulle gioie e sulle sfide nel popolare una navicella per migliaia di persone con quattro personaggi principali. Ne "La Creazione dell'Avalon" Guy Hendrix Dyas, candidato all'Oscar per questo film per la scenografia, conduce gli spettatori attraverso gli impressionanti set costruiti per rappresentare l'Avalon, mentre i fan fanno il loro ingresso sul set per una visita indimenticabile in "Sul Set con Chris Pratt". Spazio poi a "Scarti dal Set", scene eliminate e la featurette "Lo Spazio sullo Schermo: Gli Effetti Visivi di Passengers", un'immersione profonda negli effetti utilizzati nella scena in piscina in assenza di gravità.

