Paddington 2, video intervista esclusiva a Sally Hawkins

Patrizio Marino

Dopo il successo del film del 2014, il simpatico orsetto torna dal 9 novembre al cinema con il sequel Paddington 2. Nella nuova travolgente avventura l'orso (a cui Francesco Mandelli ha dato la voce anche questa volta) si è trasferito nella mansarda di casa Brown a Windsor Gardens diventando un celebre membro del quartiere. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, Paddington trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l'ha trafugato.

Paddington 2 conferma il mix di ironia e azione del primo capitolo ma questa volta, il nostro protagonista dovrà affrontare un cattivo nuovo di zecca: Hugh Grant. Ad un'altra new entry come Brendan Gleeson, si aggiungono al cast i confermati Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Julie Walters (Miss Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry), Madeleine Harris e Samuel Joslin (Judy e Jonathan Brown).

Diretto ancora una volta da Paul King, Paddington 2 sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures. Ecco una video intervista di Sally Hawkins in esclusiva per Movieplayer.

Home News Paddington 2, video intervista esclusiva a Sally...