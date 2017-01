Oscar 2017: Ryan Reynolds commenta l'esclusione di Deadpool

Tra le nomination agli Oscar 2017 uno degli assenti che poteva contare sul sostegno di moltissimi fan è Deadpool, il film tratto dai fumetti con protagonista l'attore canadese Ryan Reynolds nella parte del mercenario Wade Wilson.

La star ha deciso di commentare online le scelte dei membri dell'Academy con la sua consueta ironia: "La battaglia di solletico programmata regolarmente a Camp Deadpool non è stata annullata. Congratulazioni a tutti i nominati per questi film brillanti".

Regularly scheduled tickle-fight at Camp #Deadpool is still on. Congrats to all the nominees for these brilliant films. #Oscars2017