Oscar 2017: reunion di Gangster Story per annunciare il Miglior Film

Saranno Warren Beatty e Faye Dunaway, le star di Gangster Story, a presentare il premio come Miglior Film durante la cerimonia di premiazione degli Academy Awards che si svolgerà il 26 febbraio.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, i produttori dell'evento televisivo, Michael DeLuca e Jennifer Todd, avrebbero personalmente contattato le due star per celebrare il cinquantesimo anniversario della realizzazione del lungometraggio.

La Dunaway, inoltre, presenterà per la prima volta l'annuncio della statuetta più attesa.

Beatty ha recentemente diretto L'eccezione alla regola, di cui è anche protagonista.

