Oscar 2017, Miglior Trucco: ancora in corsa Deadpool e Suicide Squad

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i sette film che potranno ottenere una nomination nella categoria Miglior Trucco.

I membri dell'associazione esperti nel settore potranno vedere degli estratti di 10 minuti di ogni progetto il 7 gennaio e poi voteranno il proprio preferito, selezionando quindi i tre che rimarranno in corsa per un Oscar.

Le nomination verranno annunciate il 24 gennaio e la cerimonia di premiazione si svolgerà invece il 26 febbraio.

Ecco i titoli che potrebbero aggiudicarsi una candidatura:

Deadpool

The Dressmaker - Il diavolo è tornato

Florence

Ave, Cesare!

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

