Oscar 2017: La La Land vince sei statuette, ma non quella per il Miglior Film

Quando il cast di La La Land è stato chiamato (per errore) sul palco a ritirare l'Oscar per il Miglior Film lo ha fatto da favorito della serata. A fronte di 14 nomination, l'Academy ha però dimostrato di amare il sontuoso musical di Damien Chazelle meno del previsto.

Per il premio più prestigioso, quello per il Miglior Film, al romantico musical dedicato ai sognatori è stato preferito il dramma low budget Moonlight. La La Land deve così "accontentarsi" del premio per la Miglior Regia a Damien Chazelle, che a 32 anni diventa il più giovane regista ad aver mai vinto il riconoscimento, record detenuto finora da Norman Taurog, regista della pellicola del 1931 Skippy. Chazelle ha ringraziato il suo cast e, ricordando che La La Land è soprattutto un film sull'amore, la fidanzata Olivia Hamilton, incontrata proprio sul set del musical.

Tra i premi conquistati da La La Land hanno un valore speciale quelli per le musiche. Il film, che racconta la storia d'amore tra un pianista jazz e un'aspirante attrice, trionfa nelle categorie Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone (City of Stars), entrambe firmate da Justin Hurwitz, amico di lunga data di Damien Chazelle e già autore delle musiche di Whiplash. Hurwitz ha condiviso il premio per la Miglior Canzone con i parolieri Benj Pasek e Justin Paul.

La La Land si porta, inoltre a casa gli Oscar per la miglior Scenografia (David Wasco e Sandy Reynolds-Wasco), quello per la miglior fotografia (Linus Sandgren), oltre a quello per la Miglior Attrice Protagonista andato ad Emma Stone.

