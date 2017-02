Oscar 2017, Emma Stone commenta l'errore: "Ho tenuto sempre con me il foglio col mio nome"

Durante la conferenza dei premiati post-Oscar Emma Stone, alla quale è andata la statuetta come miglior attrice dell'anno per La La Land, è veloce nel tirare fuori lo scheletro nell'armadio. Spalancando gli occhioni si rivolge ai giornalisti e chiede: "Ragazzi, avete visto?".

L'attrice non fa giri di parole e commenta a caldo cosa si prova a salire sul palco per festeggiare l'Oscar per il miglior film e in pochi secondi rendersi conto che la vittoria in realtà va a un'altra pellicola. "Io adoro Moonlight! Adoro quel film! Sono felicissima per loro. E' stato incredibile sentire La La Land nominato miglior film e ovviamente volevamo vincere. Ma siamo felici per Moonlight. Credo che sia uno dei migliori film di sempre. Ho tenuto stretto il cartoncino con su scritto il mio nome per tutto il tempo e non so cosa sia successo esattamente, perciò ne volevo parlare prima con voi."

Per fare chiarezza, agli Oscar vi sono sempre due set di buste. La PriceWaterhouseCoopers porta due valigette che stanno ognuna da un lato del palcoscenico dietro le quinte. Ogni volta che un presentatore o una presentatrice sale sul palco gli viene fornita una busta subito prima dell'ingresso in scena.

Dopo lo shock iniziale, Emma Stone sembra riuscire a mettere ciò che è accaduto nella giusta prospettiva: "Questo è il momento più folle nella storia degli Oscar? Probabilmente sì! Stasera abbiamo fatto la storia. Non so che dire. Mi sembrava di essere su un altro pianeta stasera. Ciò che è successo è incredibile, è stato un finale molto strano per gli Oscar. Per quanto mi riguarda, vincere un Oscar è stato incredibile. E' un onore immenso, ma sono sempre io. Quando stasera tornerò a casa non sarà cambiato niente".

