Oscar 2017: domani le nomination in diretta su Sky Cinema Uno dalle 14.15

Cresce l'attesa per l'annuncio delle nomination agli Oscar 2017: l'annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards sarà trasmesso su Sky Cinema Uno HD, martedì 24 gennaio dalle 14.15, in diretta da Los Angeles. Saranno presenti, insieme al presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs star pluripremiate del calibro di Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman e Ken Watanabe.

La cerimonia di premiazione dell'89°edizione degli Academy Awards invece andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, domenica 26 febbraio 2016 dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD, il canale dedicato ai film premiati con l'ambita statuetta che si accenderà sul canale 304 da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo, tutto in alta definizione e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.

