Oscar 2017, che figuraccia epica! La La Land premiato al posto di Moonlight per errore!

La cerimonia di consegna degli Academy Awards si conclude con un duplice colpo di scena finale. Non solo il favorito La La Land viene battuto sul premio più importante dall'outsider Moonlight, ma oltre al danno arriva la beffa.

Ad annunciare l'Oscar per il Miglior Film sono Warren Beatty e Faye Dunaway. Dopo aver aperto la busta che contiene il nome del vincitore Beatty appare confuso, fa una lunga pausa e poi volge uno sguardo alla diva e co-star di Gangster Story che annuncia La La Land come vincitore. L'attore e regista spiegherà poi di aver ricevuto la busta sbagliata: al posto del vincitore per il miglior film ha ancora il cartoncino che annuncia la Miglior Attrice, Emma Stone per La La Land.

Watch Warren Beatty and Faye Dunaway announce #LaLaLand as the best picture winner. #Oscars pic.twitter.com/I6kqJry0Ik — Variety (@Variety) 27 febbraio 2017

Nella confusione che segue i produttori e il cast di La La Land salgono sul palco tra abbracci, commozione e sentiti discorsi di ringraziamento quando un tecnico dell'Academy compare all'improvviso, seguito dal presentatore Jimmy Kimmel per stoppare i ringraziamenti e annunciare il vero vincitore, Moonlight. L'imbarazzo regna supremo sul palco e tra il pubblico di star, mentre il povero Jimmy Kimmel, che non sa più che pesci prendere, prova a stemperare l'atmosfera buttandola sul ridere, assumendosi la colpa e giurando che non salirà mai più sul palco degli Oscar.

