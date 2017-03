Orson Welles: il suo The Other Side of The Wind sarà ultimato grazie a Netflix

Netflix ha annunciato che finanzierà il completamento di L'altra faccia del vento, l'opera incompleta di Orson Welles la cui produzione era iniziata nel 1970. Il servizio di streaming sosterrà inoltre il restauro del materiale già girato, e al progetto lavoreranno i produttori Frank Marshall e Filip Jan Rymsza.

Ted Sarandos, responsabile dei contenuti della piattaforma, ha dichiarato: "Come per molti altri che sono cresciuti ammirando la bravura e la visione di Orson Welles, questo è un sogno che diventa realtà. La promessa di poter portare al mondo questo lavoro incompiuto di Welles con la sua vera intenzione artistica intatta è un motivo di orgoglio per me e per Netflix. I cinefili e gli appassionati di cinema di tutto il mondo vivranno la magia di Orson Welles ancora una volta per la prima volta".

Marshall, coinvolto nel progetto originale, ha aggiunto: "Non riesco ancora a crederci, ma dopo 40 anni di tentativi, sono davvero grato per la passione e la perseveranza con cui Netflix ci ha concesso, finalmente, di poter entrare in sala di montaggio per finire l'ultimo film di Orson".

Il lungometraggio satirico racconterà la storia di un acclamato regista (John Huston) che cerca di compiere un grandioso ritorno nel mondo dello spettacolo con un film chiamato The Other Side of the Wind. Facevano parte del cast anche Peter Bogdanovich, Robert Random e Dennis Hopper.

