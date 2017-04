Operazione U.N.C.L.E., Armie Hammer svela: "Stanno scrivendo il sequel"

Armie Hammer ha svelato che si sta lavorando a un possibile sequel del film Operazione U.N.C.L.E. di cui è stato protagonista insieme a Henry Cavill e Alicia Vikander.

L'attore ha spiegato: "Ho chiamato Lionel Wigram, il produttore del film e autore della sceneggiatura insieme a Guy Ritchie. Ho chiesto 'Che succede? Mi chiedono sempre domande sulla situazione. Non potete semplicemente scrivere un sequel?'. Ha risposto 'Sai cosa? Sì, cavolo, lo farò. Certamente scriverò un sequel'. Ho quindi replicato 'Se lo scriverete sono certo che si potrà realizzare', quindi chissà, stiamo a vedere".

Armie, intervistato da /Film, ha quindi concluso: "Oggi è la prima volta che racconto a qualcuno questa storia. L'ho detto solo a un'altra persona che ha fatto una domanda in proposito. Sembra quindi che si stia scrivendo in questi giorni un sequel. Nessuna pressione, Lionel!".

Il lungometraggio diretto da Guy Ritchie ha incassato circa 110 milioni di dollari in tutto il mondo, avendo un budget di circa 75 milioni.

La storia, ambientata negli anni '60, raccontava la storia di un agente della CIA e uno del KGB che dovevano collaborare per sconfiggere un'organizzazione criminale che progettava di costruire una bomba nucleare.

