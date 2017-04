Once Upon a Time in Venice: Bruce Willis rivuole il suo cane nel trailer

La star Bruce Willis torna all'azione con un film la cui trama ricorda vagamente John Wick.

Once Upon a Time in Venice vede Willis nei panni di Steve Ford, investigatore privato di Los Angeles che non se la passa troppo bene. Quando una gang di criminali rapisce il suo cane Buddy, il detective si mette alla calcagna dei criminali sfidando due vendicativi fratelli samoani, uno strozzino e altri personaggi poco raccomandabili. Steve dimostrerà quanto si possa rischiare per salvare il proprio migliore amico.

Nel cast troviamo John Goodman, Jason Momoa, Thomas Middleditch e Famke Janssen. Di seguito il poster e il trailer.

