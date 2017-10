Offerta Amazon DVD e Blu-ray 1+1 su tanti titoli in promozione fino al 5 novembre

Altra promozione homevideo lanciata da Amazon e valida fino al 5 novembre: per ogni 2 DVD o Blu-ray a scelta tra 127 titoli in promozione targati Koch Media, non si paga quello più economico. Per usufruire dello sconto basta andare sul link dell'offerta Amazon, scegliere i due prodotti scorrendo le varie pagine, e inserire poi il codice 1PIU1, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Offerta DVD e Blu-ray: 1+1 (Codice 1PIU1)

Tanti i titoli di grande richiamo, fra cui serie tv e molti horror tutti da scoprire. In particolare segnaliamo la special edition a due blu-ray di Sherlock - L'abominevole sposa, The Bye Bye Man, varie stagioni o volumi di Dragon Ball Z, La tomba delle lucciole, It Follows e The Neon Demon, solo per citarne alcuni. L'offerta, come detto, scade il 5 novembre.

Home News Offerta Amazon DVD e Blu-ray 1+1 su tanti titoli...