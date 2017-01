Ocean's Eight: la prima foto del cast al completo in metro

E' stata diffusa la prima immagine ufficiale dell'heist movie Ocean's Eight, attualmente in fase di ripresa. Nella foto vediamo il cast femminile al completo nel vagone di una metropolitana.

Sandra Bullock guida una gang al femminile nei panni della sorella di Danny Ocean. Con l'aiuto del suo braccio destro (Cate Blanchett), la donna formerà un team di ladre per rubare una preziosa collana durante il Met Ball. Fanno parte del cast anche Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling e Awkwafina. Tutte le attrici sono ritratte nella foto che trovate di seguito.

Le riprese di Ocean's Eight, diretto da Gary Ross, sono in corso a New York City. Il film approderà nelle sale nell'estate del 2018. Nel cast troviamo anche Damian Lewis nei panni dell'ex fidanzato del personaggio della Bullock.

