Nightmare: Robert Englund vorrebbe Kevin Bacon come nuovo Freddy Krueger

Hollywood continua a essere contagiato dalla febbre del reboot e in questo momento gli anni '80 sono in pieno spolvero. Tra i vari rumor che circolano uno, molto insistente, vorrebbe in arrivo un reboot del franchise horror Nightmare - Dal profondo della notte. Per il momento non vi è alcuna certezza, ma in caso il reboot venisse veramente realizzato c'è qualcuno che ha un'idea ben precisa sul casting. Si tratta dell'originale Freddy Krueger, Robert Englund in persona. Ebbene, se dovesse passare lo scettro (e gli artigli), Englund vorrebbe come erede Kevin Bacon.

"Ho sentito diversi rumor e non so quanto siano credibili, ma vi è un attore di cui ho sentito parlare come possibile candidato ed è Kevin Bacon. Non so se gli sia già stata fatta una proposta, ma sarebbe grandioso. E' in uno dei miei horror preferiti, Echi mortali, se non lo avete visto dovreste farlo. Credo che Kevin sa la persone giusta, credo che abbia rispetto per il genere horror. Non si prende gioco dei film e sarebbe interessante vederlo nel ruolo".

Già in passato Kevin Bacon ha dimostrato di sapere come interpretare un villain e ha anche rivelato interesse per un possibile reboot di Nightmare. Non resta che attendere per scoprire se lo vedremo mai nel panni del mostruoso essere pronto a turbare i sogni degli adolescenti con i suoi artigli.

I like the way you think Bettie https://t.co/oB5HyMo6tG — Kevin Bacon (@kevinbacon) 13 agosto 2016

