Nightmare e Venerdì 13, un poster cross-over per le due saghe horror!

Ogni anno tanti splendidi poster accompagnano l'uscita dei film, ma di questi tempi è difficile trovare quella dedizione che caratterizzava questo settore negli anni '70 e '80. Le locandine del genere Horror in particolare sono ancora tra le più ricordate in assoluto, soprattutto quelle di franchise storici come Nightmare - Dal profondo della notte e Venerdì 13.

Il poster originale di Venerdì 13 raffigura i poveri ragazzi protagonisti ignari del loro destino al Camp Crystal Lake. Spiros Angelikas nel 1980 ebbe la geniale intuizione di contornare il tutto con la sagoma del misterioso assassino munito di coltello.

Recentemente un'artista chiamato Robert Heckman ha sfruttato l'idea di Angelikas per omaggiare, appunto, un altro classico slasher dello stesso periodo: Nightmare! Il film di Wes Craven e quello di Sean S. Cunningham sono stati tra i più celebrati nel loro genere e infatti ancora oggi non si riesce a fare a meno di immaginarli insieme. Peccato solo che il cross-over cinematografico Freddy Vs. Jason di qualche anno fa non è stato altrettanto valido come questo geniale poster. Ecco l'immagine:

