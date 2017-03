Mulan: nella versione live-action non ci saranno le canzoni originali?

Niki Caro ha svelato qualche dettaglio sulla versione live-action di Mulan di cui sarà la regista.

In un'intervista rilasciata a Moviefone ha spiegato: "Da quel che ho capito non è prevista la presenza di canzoni, con grande orrore da parte dei miei figli".

La situazione sembra però al momento incerta: Sean Bailey, che si occupa della produzione della Disney, ha spiegato che per ora il film non è stato progettato per essere un musical ma non si può ancora escludere nulla.

La regista, contattata dal The LA Times ha successivamente aggiunto: "Non abbiamo ancora parlato delle canzoni e non sono state prese decisioni. Non ho ancora iniziato a lavorare al film".

La protagonista, secondo alcune anticipazioni, verrà inoltre mostrata in una versione più forte rispetto al lungometraggio animato e la sua rappresentazione sarà un po' ispirata ai film di Ridley Scott.

Non resta quindi che attendere per scoprire come la Disney deciderà di sviluppare il progetto dedicato alla storia della leggendaria guerriera.

