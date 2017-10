Monster Family con le voci di Carmen Consoli e Max Gazzè: dal 19 Ottobre al cinema

Patrizio Marino

Carmen Consoli e Max Gazzè sono le voci italiane dei due protagonisti di Monster Family, il film di animazione diretto da Holger Tappe in uscita il 19 ottobre e distribuito nei cinema da Adler Entertainment.

Carmen Consoli dà voce ad Emma - che nella versione originale è interpretata da Emily Watson - una mamma moderna con tutte le sue fragilità, alle prese con le difficoltà quotidiane nella gestione della vita familiare e lavorativa. La sua routine è sconvolta quando si trova a dover affrontare le avances di un affascinante Conte Dracula, interpretato da Max Gazzè - la voce originale è di Jason Isaacs. Un Dracula da musical, che canta due brani durante il film. I due artisti hanno sposato il progetto in pieno, al punto che la Consoli ha composto e interpretato il brano originale della colonna sonora, intitolato "Monster Family".

"Quando ho ricevuto la proposta ho pensato che sarebbe potuto essere un bel regalo per mio figlio; così, la prima volta che ho guardato il film, l'ho fatto insieme a lui e non ho avuto dubbi: mi sarei calata nei panni di Emma". Queste le parole di Carmen Consoli, pluripremiata cantautrice siciliana pop-rock che oltre a prestare la voce ad Emma sarà l'autrice della canzone originale del film. "Mio figlio si è identificato nei panni del piccolo Max - il bambino lupo protagonista del film - e ululando come un "lupacchiotto" mi ha dato l'idea chiave per la composizione della canzone" .

"Io ho cinque figli - commenta dal lato suo Max Gazzè - per cui vedo tantissimi film di animazione, li conosco tutti. Quando mi hanno proposto di dare la voce al Conte Dracula ho pensato che i ragazzi sarebbero stati felicissimi. Il film è molto bello ed è stata un'emozione scoprirlo insieme a loro"

Monster Family Sinossi I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma, è la proprietaria di una libreria sull'orlo del fallimento; il papà, Frank, è sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell'adolescenza e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. Durante una festa mascherata i Wishbone restano vittime di un incantesimo lanciato dalla perfida strega Baba Yaga. I loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve rimanere unita per trovare la strega e annullare l'incantesimo.

