Molly's Game: Jessica Chastain nel nuovo trailer del film di Aaron Sorkin

La STXFilms ha condiviso un nuovo trailer di Molly's Game, film scritto e diretto da Aaron Sorkin, che verrà distribuito nelle sale americane il 22 novembre dopo essere stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival. La protagonista è Jessica Chastain nel ruolo di Molly Bloom: una sciatrice che ha dominato anche il mondo del poker per un decennio prima di venire arrestata dall'FBI.

Tra i suoi "avversari" c'erano star di Hollywood e sportivi, miliardari e persino membri della mafia russa. Il suo unico alleato era l'avvocato Charlie Jaffey (Idris Elba), in grado di capire che c'era qualcosa in più rispetto a quello che sostenevano i giornali e i media.

Fanno parte del cast anche Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong e Chris O'Dowd.

Ecco il trailer:

