Mindhunter: David Fincher vuole realizzare cinque stagioni

Dopo il successo riscosso dalla prima stagione della serie crime MINDHUNTER, il regista David Fincher ha in mente un futuro longevo per lo show.

A svelarlo è Holt McCallany, interprete del coprotagonista Bill Tench e vecchio collaboratore di Fincher.

"Sapete che interpreto piccolo ruoli, per lo più secondari. Perciò per me è stato grandioso essere invitato da David nel ruolo di uno dei protagonisti. Credo nel suo talento, e so che vuole realizzare cinque stagioni della serie. Cinque stagioni in cui vedremo questi personaggi in azione, e spero di esserci. Naturalmente non do niente per certo."

In precedenza Holt McCallany è stato diretto da David Fincher in Alien 3 e Fight Club.

