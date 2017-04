Mike Colter, star di Luke Cage, nel cast del film Extinction

Mike Colter, recentemente protagonista della serie Luke Cage, reciterà nel film sci-fi Extinction insieme a Michael Peña e Lizzy Caplan. Il thriller avrà come protagonista un uomo (Pena) che sta cercando di salvare la sua famiglia da un'invasione aliena.

Per ora non è stato rivelato il ruolo che avrà Mike.

La regia sarà di Ben Young e la sceneggiatura è stata scritta da Eric Heisserer, già autore di Arrival, insieme a Spenser Cohen e Brad Kane.

Il progetto arriverà nelle sale americane il 26 gennaio 2018.

