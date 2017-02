Michael Bay: "Dopo L'ultimo cavaliere non girerò altri film dei Transformers"

Michael Bay ha scritto sul suo sito internet un post in cui parla dei progetti futuri riguardanti il franchise di Transformers e conferma che L'ultimo cavaliere sarà l'ultimo capitolo di cui sarà il regista.

Il regista ha infatti dichiarato: "Con ogni film di Transformers ho detto che sarebbe stato l'ultimo per me. So che 120 milioni di fan in tutto il mondo guardano questi film, fanno la fila per le attrazioni a tema nei parchi e i fantastici ragazzini di Make-A-Wish visitano il mio set, e in un qualche modo tutto questo mi riporta sempre indietro. Amo girare questi film. Questo lungometraggio in particolare è stato divertente da girare. Ma, questo potrebbe davvero essere l'ultimo. Concluderò la mia esperienza con questo".

Il filmmaker aveva fatto un annuncio simile prima di cambiare idea e realizzare Transformers 4: L'era dell'estinzione, proseguendo la sua esperienza grazie alla collaborazione con la Paramount che gli ha permesso di occuparsi anche di altri progetti come ad esempio Pain & Gain - Muscoli e Denaro o 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.

L'ultimo cavaliere viene però definito "il capitolo finale e un nuovo inizio" quindi le dichiarazioni di Michael Bay potrebbero essere, in questo caso, veritiere, anche se un sesto film dovrebbe arrivare sugli schermi nel 2019 e non si è ancora annunciato chi se ne occuperà.

