Message From The King: il trailer del film con Chadwick Boseman

Netflix ha diffuso il primo trailer del film Message from the King, con protagonisti Chadwick Boseman, Luke Evans, Teresa Palmer e Alfred Molina.

Il lungometraggio debutterà sulla piattaforma di streaming il 4 agosto e racconta quello che accade quando Jacob King (Boseman) arriva in città dal Sud Africa, in cerca di sua sorellina. Il giovane ha poche centinaia di dollari e un biglietto di ritorno previsto per la settimana successiva. Jacob scopre però che la ragazza è stata uccisa e il film racconterà gli eventi dei sei giorni successivi.

La regia è di Fabrice Du Welz e la sceneggiatura è stata firmata da Stephen Cornwell e Oliver Butcher.

Ecco il trailer:

Home News Message From The King: il trailer del film con...