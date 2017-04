Meg, Jason Statham: "Sarà un incrocio tra Lo Squalo e Jurassic Park"

Cristiano Ogrisi

Jason Statham sarà il protagonista di Meg, il nuovo film di Jon Turteltaub basato sull'omonimo romanzo thriller di Steve Alten. Durante un'intervista al Jim & Sam Show, l'attore ha dichiarato:

"Ho appena girato un film su uno squalo. Direi che è un'unione di Lo squalo e Jurassic Park. Penso sia venuto davvero bene, almeno all'apparenza. Lo sapremo quando lo vedremo. Si chiamerà Meg, come il megalodonte, uno squalo gigante estinto."

Statham ha anche affermato che il film non è stato girato in 3D ma forse nelle sale uscirà anche la versione in tre dimensioni. Il film è in uscita il 10 Agosto 2018 e vede nel cast Cliff Curtis, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Sophia Shuya Cai e Masi Oka.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

"Un sommergibile che fa parte di un programma di osservazione sottomarina internazionale è stato attaccato da una creatura gigantesca, che si credeva estinta, e ora si trova disabilitato sul fondo dell'Oceano Pacifico con il suo equipaggio all'interno. Mentre il tempo comincia ad esaurirsi, l'esperto in soccorsi subacquei Jonas Taylor viene reclutato da un visionario oceanografo cinese per salvare l'equipaggio e l'oceano da questa minaccia inarrestabile: uno squalo preistorico lungo 75 piedi noto come il Megalodon. Quello che nessuno avrebbe potuto immaginare è che, anni prima, Taylor aveva già incontrato questa creatura terrificante."

