Mazinga Z e Go Nagai sul red carpet della Festa del Cinema di Roma!

Il vero protagonista della terza giornata di Festival è stato il robottone della nostra infanzia accompagnato dal suo creatore Gô Nagai. Il sensei è da qualche giorno qui a Roma per la presentazione alla manifestazione, in anteprima mondiale di: Mazinga Z Infinity, ultimo film dedicato ad uno degli anime più amati di sempre.

Go Nagai si è presentato sorridente al photocall della mattina che sul red carpet del pomeriggio dove oltre ad una statua del Mazinga Z hanno sfilato e posato per i fotografi anche alcuni cosplayer. Una menzione speciale va alla maglietta che il sensei ha mostrato con orgoglio a tutti gli eventi, che ne pensate, non l'avreste voluta anche voi?

