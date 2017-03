Matrix: in arrivo un prequel su Morpheus?

Cristiano Ogrisi

Lana e Lilly Wachowski sono sbarcate a Hollywood nel 1999 grazie a Matrix, con Keanu Reeves nei panni di Neo, un uomo che scopre che l'umanità è imprigionata da alcune macchine in una realtà simulata chiamata proprio Matrix. Il film originale è diventato presto un cult del genere, seguito poi da due sequel meno apprezzati ma di successo.

Lo sceneggiatore Zak Penn ha già dichiarato che il film non sarà un reboot perché nessuno potrebbe riuscire a farne un vero reboot, e alla Warner Bros. sta iniziando a girare la voce di un possibile prequel. Il portale Birth Movies Death ha riportato la possibilità di un film sulle origini di Morpheus, interpretato nella trilogia originale da Laurence Fishburne. Il frontrunner per interpretare il ruolo del giovane Morpheus, al momento, è Michael B. Jordan (Black Panther, Creed - Nato per combattere).

In Matrix, Morpheus era una sorta di mentore per Neo e uno dei più attivi antagonisti delle macchine in Zion. Prima dell'arrivo del personaggio di Reeves, Morpheus ha passato la sua vita a cercare l'Eletto profetizzato dall'Oracolo ed è proprio questo il periodo che la Warner Bros. potrebbe decidere di approfondire.

