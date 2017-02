Matrix: il cast si riunisce 18 anni dopo alla premiere di John Wick 2

Atmosfera da deja vu alla premiere di John Wick 2. A 18 anni dal cult Matrix, le star Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss si sono riunite a favor di obiettivo per la gioia dei fan.

E' stato proprio Keanu Reeves a caldeggiare l'ingaggio di Fishburne per il sequel di John Wick, come ha spiegato qualche mese fa lo stesso attore: "E' stato fantastico avere la possibilità di lavorare di nuovo con Laurence Fishburne, vista la storia personale e professionale che abbiamo. L'ho incontrato e lui mi ha confessato di essere fan del primo film e avrebbe voluto recitare nel sequel. E così è stato. Gli abbiamo mandato il progetto e ha accettato. Lawrence interpreta Bowery King. E' il capo del mondo sotterraneo di New York City. Sa tutto di tutti e aiuta John nella sua missione. E' stato bello tornare a recitare con lui e spero che le persone apprezzino il fatto di rivederci insieme".

