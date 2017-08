Mary Queen of Scots: Margot Robbie quasi irriconoscibile sul set del film

Le riprese del film Mary Queen of Scots sono attualmente in corso e una nuova foto scattata sul set rivela la trasformazione compiuta da Margot Robbie per interpretare la regina Elisabetta I, accanto a Saoirse Ronan che sarà invece Maria Stuarda.

First Look: New photo of Margot Robbie as Queen Elizabeth I in #MaryQueenofScots https://t.co/G64PR5om2z pic.twitter.com/ZbBNvCd6EC — Yahoo Movies (@YahooMovies) August 21, 2017

Il lungometraggio è stato scritto da Beau Willimon ed è basato sul libro di John Guy intitolato The True Life of Mary Stuart.

Maria è stata incoronata regina di Scozia quando aveva solo un anno e ha poi sposato il re di Francia nel 1559 e, successivamente, suo cugino, Lord Darnely. La seconda unione è finita però tragicamente con l'omicidio dell'uomo.

La giovane si era quindi unita con matrimonio con il Conte di Bothwell, sospettato proprio di aver organizzato la morte del rivale, situazione che ha portato la coppia a venir imprigionata a Loch Leven. Maria venne costretta ad abdicare a favore del figlio e a cercare rifugio dalla regina Elisabetta I, sua cugina, sostenendo però di essere lei la legittima erede al trono di Inghilterra, potendo contare sul sostegno dei cattolici.

Elisabetta, considerandola una minaccia, l'ha esiliata e poi condannata a morte per aver complottato contro di lei.

