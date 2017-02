Marvel: uno studio svela i segreti delle case (e gli affitti) dei supereroi!

I fan dei film e delle serie televisive hanno spesso cercato di capire come i protagonisti del proprio film o show preferito potevano condurre lo stile di vita mostrato sullo schermo. In Friends, ad esempio, il mistero su come Rachel, Monica, Chandler e Joey potessero permettersi due appartamenti nel pieno centro di Manhattan è tuttora irrisolto.

Per soddisfare la curiosità degli appassionati, il sito specializzato in immobili, For Rent, ha ora provato ad analizzare quanto costerebbe nella realtà affittare gli appartamenti in cui vivono a New York gli eroi della Marvel.

Peter Parker/Spider-Man, ad esempio, potrebbe arrivare a pagare persino 3.800 dollari di affitto ogni mese pur di vivere nell'appartamento che si trova nell'area di Chelsea.

Matt Murdock dovrebbe invece pagare 2.100 dollari per il loft in cui vive a Hell's Kitchen, ottenendo anche uno sconto a causa di un cartellone pubblicitario luminoso che diminuisce il valore della casa di Daredevil.

Luke Cage dovrebbe pagare la stessa cifra per vivere a Harlem, mentre Jessica Jones raggiunge quota 2.600 dollari nonostante una possibile invasione di scarafaggi. Il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange, situato al 177A di Bleecker Street richiede infine un affitto di 3.600 dollari al mese, offrendo però persino una protezione sovrannaturale.

